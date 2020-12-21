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Главврача читинского роддома задержали при получении взятки

Главная Происшествия
Чита
10:05 21 Декабря 2020
врач, скр, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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В конце минувшей недели в Чите был задержан главный врач одного из роддомов. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, главврач получал взятки от директора фирмы за содействие при заключении договоров на поставку медицинского оборудования. Общая сумма взяток составила 130 тыс. руб. Главврача и руководителя фирмы задержали при передаче денег.

«… По ходатайству следствия судом в отношении главного врача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, суд признал законным задержание директора фирмы и продлил срок задержания на 72 часов», - сообщили вчера в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю. 

Фамилия главврача и название роддома в пресс-релизе ведомства не указываются.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале декабря был арестован главный врач читинского ГУЗ «Краевая клиническая больница» Виктор Шальнев. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия).

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