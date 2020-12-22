У читинской больницы списали 3,2 млн рублей

В ГУЗ «Читинская ЦРБ» выявлены хищения на 3,2 млн руб. Фигурантами возбужденного уголовного дела стали главный бухгалтер и экономист больницы.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, главбух привлекла свою сестру, работающую в больнице экономистом, и знакомого, которому предложила зарегистрировать ООО для отмывания похищенных денежных средств.

«С целью осуществления задуманного, злоумышленница изготавливала заявки на кассовый расход, в которые совместно со своей сестрой вносила недостоверные сведения о приобретении материальных запасов. После этого, посредством удаленного доступа она направляла заявки в казначейство для оплаты. В результате со счетов ГУЗ «Читинская ЦРБ» были незаконно перечислены 869 830 руб.», - рассказали в краевом главке полиции.

В результате аналогичной операции, проделанной с участием другой знакомой главбуха, было похищено 2,4 млн руб. Как уточнили в региональном управлении МВД, средства злоумышленники обналичили и распорядились ими по своему усмотрению.

Фото: пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю