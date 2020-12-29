Грузовой поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Сегодня утром было восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги. Вчера вечером оно было прервано из-за схода вагонов грузового поезда.

По маршрутам уже отправлены задержанные в связи с инцидентом пассажирские поезда. Это поезд №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск.

Всего в Могочинском районе Забайкальского края с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда. Как уточнили в главном управлении МЧС по региону, в результате было повреждено 120 м нечетного пути и 800 м четного.

По данным Забайкальской железной дороги, работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются. В них принимают участие более 300 железнодорожников, два восстановительных поезда.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю