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Грузовой поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Главная Происшествия
Чита
09:22 29 Декабря 2020
мчс, поезд, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня утром было восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги. Вчера вечером оно было прервано из-за схода вагонов грузового поезда.

По маршрутам уже отправлены задержанные в связи с инцидентом пассажирские поезда. Это поезд №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск.

Всего в Могочинском районе Забайкальского края с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда. Как уточнили в главном управлении МЧС по региону, в результате было повреждено 120 м нечетного пути и 800 м четного.

По данным Забайкальской железной дороги, работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются. В них принимают участие более 300 железнодорожников, два восстановительных поезда.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю

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