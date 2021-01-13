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В суд направлено уголовное дело бывшего первого заместителя главы Читинского района

Главная Происшествия
Чита
13:55 13 Января 2021
реконструкция, скр, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Читинского района. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286).

Согласно сообщению следственного управления СКР по Забайкальскому краю, в 2016 году фигурант дела (тогда он являлся и. о. главы администрации Читинского района) ввел режим ЧС. В его рамках без проведения конкурса был заключен муниципальный контракт на приобретение в селе Сохондо недостроенного объекта для реконструкции в общеобразовательную школу. В 2018 году обвиняемый распорядился заключить контракт на реконструкцию.

«При этом обвиняемому было известно об имеющихся существенных недостатках, допущенных при строительстве здания, в том числе, о некачественном применении бетона в фундаменте и несущих конструкциях здания», - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Из-за этого объект так и не был введен в эксплуатацию. Ущерб бюджету составил около 196 млн руб. 

Прокуратура края уточнила, что контракт на покупку здания был подписан с ООО ЧАРМС. На реконструкцию школы – с ООО «Дорстрой». В апреле прошлого года забайкальский губернатор Александр Осипов сообщил о том, что здание недостроенной школы в Сохондо находится на инженерно-изыскательном обследовании. Готовность здания составляла на тот момент 80%.  

Дело будет рассмотрено в Читинском районном суде.

Фото: сайт ГТРК «Чита»

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