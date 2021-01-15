Лесной инспектор разрешил незаконную рубку деревьев в Забайкалье

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении государственного лесного инспектора Маккавеевского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края». Оно расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, инспектор разрешил знакомому вырубку леса у села Маккавеево Читинского района региона. При этом, участок не был предназначен для заготовки древесины.

«В дальнейшем, на основании устной договоренности, лесной инспектор предупреждал о предстоящих проверках и умышленно не выезжал в район совершения незаконной рубки во время рейдов», - отметили в краевом главке полиции.

По заключению правоохранительных органов, лесному фонду РФ был нанесен ущерб в размере 2,2 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам 2019 года Забайкальский край занял третье место среди регионов России по объему незаконных вырубок лесных насаждений (102 тыс. куб. м).

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю