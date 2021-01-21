Солдат получил более 24 лет колонии за расстрел сослуживцев в Забайкалье

Рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, получил 24,5 года колонии строгого режима. Приговор вынес сегодня Второй Восточный окружной военный суд в Чите.

В указанный срок ему зачтут время, уже проведенное под стражей. Солдата задержали в октябре 2019 года. Как писали Sibnovosti.ru, сторона обвинения просила приговорить Рамиля Шамсутдинова к 25 годам.

Напомним, солдат устроил бойню в воинской части №54160, которая расквартирована в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкалья. Тогда погибли восемь военнослужащих. Уголовное дело расследовалось по п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом); ч. 3 ст. 30, п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По данным ТАСС, суд также обязал Рамиля Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших 9,8 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.