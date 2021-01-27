Бывшему сити-менеджеру Читы насчитали взяток на 10 млн рублей

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела бывшего сити-менеджера Читы Олега Кузнецова. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В материалах уголовного дела речь идет о двух преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Олег Кузнецов в 2016-2019 годах на посту главы администрации столицы Забайкальского края получал взятки от бизнесмена за оказание ему покровительства.

«В 2016 году Олег Кузнецов, получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ. Предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома, принадлежащего гражданской супруге Кузнецова, расположенного в пригороде Читы. Стоимость работ составила 2,3 млн руб. В этом же году предприниматель восстановил дом сожительницы Кузнецова, уничтоженный пожаром, оплатив стоимость ремонта на сумму около 7 млн руб. Помимо этого, предприниматель приобрел мебель и другие предметы на сумму около 700 тыс. руб.», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

В сообщении отмечается также, что фигурант уголовного дела не признал вину.

Как писали Sibnovosti.ru, Олег Кузнецов ушел в отставку в мае 2019 года. Затем он был назначен первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. В феврале 2020 года чиновника задержали.

Фото: сайт мэрии Читы