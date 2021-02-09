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Шестилетний ребенок выпал из окна больницы в Чите

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Чита
11:23 9 Февраля 2021
ребенок, больница, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи в Чите возбудили уголовное дело после того, как ребенок выпал их окна Краевой детской клинической больнице. Инцидент произошел 7 февраля.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«6 февраля 2021 года шестилетний мальчик, житель одного из районов Забайкалья, был госпитализирован в Краевую детскую больницу для планового лечения. 7 февраля … мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате падения мальчик получил травмы различной степени тяжести и находится в реанимации», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

По мнению следователей, произошедшее стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы. Проверку обстоятельств случившегося ведут и в министерстве здравоохранения региона.

«Во время сончаса ребенок пошел в туалет и зашел в одну из рабочих комнат персонала. Залез на окно, открыл его и выпал. Отмечу, что в палатах и коридорах отделений больницы ручки на окнах сняты», - привел сайт минздрава комментарий главного врача ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» Владимира Комарова.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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