Читинец застрелил девятилетнюю девочку

Вчера вечером в Железнодорожном районе Читы застрелили девятилетнюю девочку. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, трагедия произошла в одном из жилых домов столицы региона. Подозреваемый уже задержан.

«… Убийство … совершил житель Читы 1988 года рождения, произведя выстрел в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия», - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры Забайкалья, подозреваемый поссорился с соседями по лестничной площадке. В ходе ссоры он выстрелил в дверь соседской квартиры. Надзорный орган проводит проверку обстоятельств происшедшего.