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Читинец застрелил девятилетнюю девочку

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Чита
13:56 18 Февраля 2021
ребенок, убийство, скр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Вчера вечером в Железнодорожном районе Читы застрелили девятилетнюю девочку. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, трагедия произошла в одном из жилых домов столицы региона. Подозреваемый уже задержан.

«… Убийство … совершил житель Читы 1988 года рождения, произведя выстрел в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия», - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры Забайкалья, подозреваемый поссорился с соседями по лестничной площадке. В ходе ссоры он выстрелил в дверь соседской квартиры. Надзорный орган проводит проверку обстоятельств происшедшего.

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