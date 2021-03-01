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Дело – труба: вынесен приговор по делу о краже оборудования для подачи кислорода больным COVID-19

Главная Происшествия
Чита
09:55 1 Марта 2021
кража, больница, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о хищении трубы в ГУЗ «Городская клиническая больница №1». Она использовалась для подачи кислорода в аппараты ИВЛ больным COVID-19.

Дело рассмотрел мировой судья Ингодинского судебного района Читы. Кража произошла вечером 19 октября 2020 года, на скамье подсудимых оказался 28-летний местный житель.

«… Подсудимый, находясь в помещении ремонтируемого корпуса…, встав на подоконник окна, расположенного с восточной стороны здания, взял за незакрепленный конец медную трубу, оторвал ее от креплений и положил к себе в сумку, в результате чего в аппаратах искусственной вентиляции легких упало давление подачи кислорода больным с диагнозом COVID-19», - говорится в сообщении прокуратуры Забайкальского края.

Как писали Sibnovosti.ru, пятерых пациентов, нуждавшихся в бесперебойной подаче кислорода, тогда пришлось перевести в реанимационное отделение другого корпуса больницы.

Читинец был признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Он приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком также один год.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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