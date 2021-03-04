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В Забайкалье задержали грабителей микрокредитных организаций

Главная Происшествия
Чита
11:59 4 Марта 2021
грабеж, организации, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае задержали подозреваемых в налетах на офисы микрокредитных организаций в Чите. По версии правоохранительных органов, они ограбили два офиса в конце прошлого года.

По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, оба налет произошли в Центральном районе. В обоих случаях злоумышленники в масках заходили в помещения и требовали денег. В общей сложности им досталось 50 тыс. руб.

«Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались читинец 1990 года рождения и его 28-летний подельник, приезжий из Республики Саха (Якутия). Оба они ранее были неоднократно судимы, в том числе за совершение грабежей. При силовой поддержке Росгвардии подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции», - сообщили в краевом главке полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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