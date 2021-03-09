Вагоны поперек дороги: в Забайкалье ликвидируют последствия аварии состава с углем

Сегодня рано утром было восстановлено движение поездов по одному пути перегона Чичатка – Жанна Могочинского региона Забайкальской железной дороги. Ранее оно было прервано из-за схода вагонов грузового поезда.

В результате задержанный пассажирский поезд №61 Владивосток – Москва был отправлен по маршруту следования. Его отставание от расписания составило два часа 43 мин.

Авария произошла вечером 8 марта. Тогда сошли более двух десятков вагонов с углем грузового поезда. Был нарушен габарит нечетного пути, что заставило остановить движение. По данным главного управления МЧС по Забайкальскому краю, всего к восстановительным работам привлечено 194 человека и 29 единицы техники.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичное происшествие произошло в Могочинском районе в декабре 2020 года. Тогда с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю