9 марта
Чита
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Вагоны поперек дороги: в Забайкалье ликвидируют последствия аварии состава с углем

Главная Происшествия
Чита
09:17 9 Марта 2021
вагоны, авария, поезд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня рано утром было восстановлено движение поездов по одному пути перегона Чичатка – Жанна Могочинского региона Забайкальской железной дороги. Ранее оно было прервано из-за схода вагонов грузового поезда.

В результате задержанный пассажирский поезд №61 Владивосток – Москва был отправлен по маршруту следования. Его отставание от расписания составило два часа 43 мин.

Авария произошла вечером 8 марта. Тогда сошли более двух десятков вагонов с углем грузового поезда. Был нарушен габарит нечетного пути, что заставило остановить движение. По данным главного управления МЧС по Забайкальскому краю, всего к восстановительным работам привлечено 194 человека и 29 единицы техники.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичное происшествие произошло в Могочинском районе в декабре 2020 года. Тогда с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: В Забайкалье задержали грабителей микрокредитных организаций

В Забайкалье задержали грабителей микрокредитных организаций

4 Марта 2021 г.
Два налета были совершены в Чите в конце прошлого года
Новости Читы: Дело – труба: вынесен приговор по делу о краже оборудования для подачи кислорода больным COVID-19

Дело – труба: вынесен приговор по делу о краже оборудования для подачи кислорода больным COVID-19

1 Марта 2021 г.
Местный житель получил год условно
Новости Читы: Читинец застрелил девятилетнюю девочку

Читинец застрелил девятилетнюю девочку

18 Февраля 2021 г.
Подозреваемый задержан
Новости Читы: Шестилетний ребенок выпал из окна больницы в Чите

Шестилетний ребенок выпал из окна больницы в Чите

9 Февраля 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о халатности
Новости Читы: Бывшему сити-менеджеру Читы насчитали взяток на 10 млн рублей

Бывшему сити-менеджеру Читы насчитали взяток на 10 млн рублей

27 Января 2021 г.
Завершено расследование уголовного дела Олега Кузнецова
Новости Читы: Солдат получил более 24 лет колонии за расстрел сослуживцев в Забайкалье

Солдат получил более 24 лет колонии за расстрел сослуживцев в Забайкалье

21 Января 2021 г.
Закончился процесс по делу Рамиля Шамсутдинова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Африканскую чуму свиней занесли в Читу

Африканскую чуму свиней занесли в Читу

5 Марта 2021 г.
В городе уничтожат все поголовье свиней
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru