Ветер нарушил энергоснабжение в Забайкалье и Иркутской области

Сильный ветер оставил без электроэнергии десятки населенных пунктов Забайкальского края. Его скорость доходила до 30 м/с.

Сегодня ветер, вызванный циклоном, оборвал провода в 54 населенных пунктах в Дульдургинском, Агинском, Борзинском, Балейском и Улетовском районах Забайкалья. По данным главного управления МЧС по региону, энергоснабжение в Улетовском районе уже восстановлено.

«Всего в мероприятиях задействованы 30 аварийно-восстановительных бригад, более 120 человек и 40 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов уже включены в работу три передвижные дизельные электростанции, еще 52 готовы к работе при необходимости», - сообщил заместитель министра ЖКХ Забайкальского края по энергетике Александр Суханюк (цитата по официальному порталу региона).

Вчера штормовой ветер обрушился и на Иркутскую область. Там в 78 поселениях отключили свет в целях безопасности. Электроснабжение уже восстановлено.

14 марта поступило сообщение от пешей группы туристов, которые попали в сильную метель на озере Байкал у острова Огой. 12 человек спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи. Их эвакуировали спасатели на вездеходе.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области