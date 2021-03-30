Детей-сирот в Забайкалье отправили в аварийное жилье

Следственные органы Забайкальского края проводят проверку информации о выделении детям-сиротам жилья, непригодного для проживания. Она был распространена в социальных сетях.

Речь в публикациях шла о жилье, которое получили дети-сироты в поселке Рудник Жетково Балейского района региона. Их авторы утверждают, что оно находится в аварийном состоянии.

«Следователи выедут в населенный пункт, о котором идет речь в публикации, где опросят местных жителей, а также главу поселения и муниципального района. Будут запрошены данные о гражданах, состоящих в очереди на получение жилья», - рассказали в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Министр социальной защиты населения региона Евгений Казаченко, выступая на днях на собрании представителей Агинского Бурятского округа, сообщил, что ежегодно в Забайкалье 280-300 детей-сирот получают жилплощадь. В очереди же на нее стоят более 8 тыс. человек.

«Глава ведомства сообщил, что за подписью губернатора края в федеральный центр направляются письма о том, чтобы Забайкалью дополнительно добавили на эти цели еще хотя бы миллиард рублей в год – в этом случае проблем стала решаться бы гораздо быстрее», - отмечается в пресс-релизе законодательного собрания Забайкалья по итогам собрания.

Фото: страница следственного управления СКР по Забайкальскому краю в соцсети «ВКонтакте»