Уголовное дело экс-руководителей «Забайкалспецтранса» дошло до суда

Центральный районный суд Читы рассмотрит уголовное дело бывших директора и главного бухгалтера АО «Забайкалспецтранс». Они обвиняются по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от уплаты налогов в крупном размере).

Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу сообщили в прокуратуре Забайкальского края. По версии следствия, гендиректор и главбух в 2018-2019 годы скрыли средства, которые должны были пойти на погашение задолженности компании по налогам, сборам и страховым взносам.

«В результате их преступных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 8,7 млн руб. В ходе расследования уголовного дела недоимка по налогам и страховым взносам погашена в полном объеме», - отметили в прокуратуре региона.

АО «Забайкалспецтранс» занималось сбором и обработкой твердых бытовых отходов. В феврале 2020 года компания была признана банкротом.

Фото: сайт Центрального районного суда Читы