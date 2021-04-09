Природные пожары в Забайкалье подбираются к населенным пунктам

В Забайкальском крае приходится защищать от лесных пожаров населенные пункты. Со 2 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

Вчера вечером тушили пожар на Батарейной сопке в черте Читы. Он вспыхнул после возгорания сухой травы. По данным главного управления МЧС по Забайкальскому краю, в этом случае в борьбе с огнем приняли участие в общей сложности 24 человека и семь единиц техники.

Как сообщили в правительстве региона, пожар на площади более 17 га потушили также на подступах к населенному пункту Лесной Городок. Он расположен на юго-западе Читинского района края.

«Еще один лесной пожар действует на расстоянии 16,7 км от села Черново на площади 4 га. В тушении пожара принимают участие 15 человек из КГСАУ «Забайкаллесхоз» и два человека из лесной охраны. Было задействовано пять единиц техники. На помощь к огнеборцам привлечены 14 человек из Читинской авиабазы, которые планируют использовать две единицы техники», - сообщил также официальный портал Забайкалья.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю