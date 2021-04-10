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Лифт упал со второго этажа в читинской больнице

Главная Происшествия
Чита
10:05 10 Апреля 2021
больница, пациенты, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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В читинской «Городской клинической больнице №1» со второго этажа упал лифт. В это время в нем находилось несколько человек.

Инцидент произошел вчера во второй половине дня. Как рассказал главный врач медицинского учреждения Федор Чепцов, в кабине лифта находились в основном пациенты, которые направлялись на выписку.

«Вначале в лифтовую кабину зашла младшая медицинская сестра вместе с пациенткой, которая находилась на сидячей каталке, а следом, видимо несмотря на замечания лифтера, зашли еще выписанные пациенты. Общее количество пациентов – девять. Лифт сразу ушел в аварийный спуск. Со второго этажа аварийная остановка произошла в подвальном помещении», - процитировал специалиста официальный портал Забайкальского края.

По данным главврача, семь пациентов уже покинули стационар после обследования. Двоих вернули на долечивание в стационар.

В следственном управлении СКР по Забайкальскому краю сообщили о проведении проверки обстоятельств случившегося. Проверку проводит и министерство здравоохранения региона.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

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