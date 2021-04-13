На месте пожара в забайкальском поселке нашли тела трех человек

Три человека погибли в результате пожара в поселке Новокручининский Забайкальского края. Частный дом полностью сгорел.

Пожар произошел сегодня рано утром. На его тушение, по данным главного управления МЧС по Забайкальскому краю, были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. Но к моменту их прибытия на место дом уже был объят пламенем. По данным ведомства, погибли мужчина, женщина и двухлетний ребенок.

Прокуратура региона проводит доследственную проверку.

«В настоящий момент следователи рассматривают в качестве основной причины возгорания несчастный случай. По некоторым данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки», - сообщили в надзорном ведомстве.

Поселок Новокручининский находится на территории Читинского района региона.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю