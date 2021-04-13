13 апреля
Чита
77.51
 
€ 92.07
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

На месте пожара в забайкальском поселке нашли тела трех человек

Главная Происшествия
Чита
09:37 13 Апреля 2021
пожар, погиб, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Три человека погибли в результате пожара в поселке Новокручининский Забайкальского края. Частный дом полностью сгорел.

Пожар произошел сегодня рано утром. На его тушение, по данным главного управления МЧС по Забайкальскому краю, были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. Но к моменту их прибытия на место дом уже был объят пламенем. По данным ведомства, погибли мужчина, женщина и двухлетний ребенок.

Прокуратура региона проводит доследственную проверку.

«В настоящий момент следователи рассматривают в качестве основной причины возгорания несчастный случай. По некоторым данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки», - сообщили в надзорном ведомстве.

Поселок Новокручининский находится на территории Читинского района региона.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Лифт упал со второго этажа в читинской больнице

Лифт упал со второго этажа в читинской больнице

10 Апреля 2021 г.
Причиной происшествия мог стать перегруз
Новости Читы: Природные пожары в Забайкалье подбираются к населенным пунктам

Природные пожары в Забайкалье подбираются к населенным пунктам

9 Апреля 2021 г.
Их приходится тушить в Чите и Читинском районе
Новости Читы: Уголовное дело экс-руководителей «Забайкалспецтранса» дошло до суда

Уголовное дело экс-руководителей «Забайкалспецтранса» дошло до суда

5 Апреля 2021 г.
Бывшие директор и главбух обвиняются в сокрытии средств АО от уплаты налогов
Новости Читы: Детей-сирот в Забайкалье отправили в аварийное жилье

Детей-сирот в Забайкалье отправили в аварийное жилье

30 Марта 2021 г.
Следственные органы проводят проверку выложенной в соцсети информации
Новости Читы: Ветер нарушил энергоснабжение в Забайкалье и Иркутской области

Ветер нарушил энергоснабжение в Забайкалье и Иркутской области

15 Марта 2021 г.
На Байкале пришлось эвакуировать группу туристов
Новости Читы: Вагоны поперек дороги: в Забайкалье ликвидируют последствия аварии состава с углем

Вагоны поперек дороги: в Забайкалье ликвидируют последствия аварии состава с углем

9 Марта 2021 г.
Было задержано несколько пассажирских поездов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В центре Читы разместят туристский информационный центр

В центре Читы разместят туристский информационный центр

12 Апреля 2021 г.
Его откроют в одном из «новогодних» домиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru