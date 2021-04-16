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Несколько домов подтоплены в забайкальском поселке Могзон

Главная Происшествия
Чита
10:51 16 Апреля 2021
паводок, поселок, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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Паводковая ситуация в поселке Могзон вызывает тревогу у забайкальских властей. Риск ее ухудшения должны определить сотрудники главного управления МЧС по региону.

Поселок городского типа Могзон с населением 3,3 тыс. человек находится в Хилокском районе. Он расположен в месте слияния рек Хила и Хилок. С 12 апреля в населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации, подтоплены три дома, еще 68 находятся в зоне возможного затопления.

Как сообщил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, если будет принято решение о подрыве льда на Хилке, власти региона обратятся за помощью к командование 29-й общевойсковой армии.  

В настоящее время в Могзоне открыты три пункта временного размещения на случай эвакуации местных жителей.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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