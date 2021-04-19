В Чите пытаются выяснить причину массового заболевания в школе

Правоохранительные органы приступили к проверкам после массового заболевания школьников в одной из читинских школ. Их проводят следственное управление СКР по Забайкальскому краю и региональная прокуратура.

О заболевании учеников в школе №2 стало известно 17 апреля. По предварительным данным, около 20 детей из трех классов заболели ротавирусной инфекцией.

«Будут опрошены преподаватели и руководство школы, установлены заболевшие ученики, опрошены их родители. Также будут запрошены данные в медучреждениях о наличие и типе инфекционного заболевания», - сообщили в следственном управлении.

По данным министерства образования Забайкальского края, проверку проводят также Роспотребнадзор и комитет образования читинской мэрии. В школе провели санитарную обработку.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля отравились 11 детей в Школе космонавтики в городе Железногорске Красноярского края. Один из них был госпитализирован.

Фото: сайт министерства образования Забайкальского края