Площадь лесного пожара у забайкальского села Алия составила 10 гектар

Крупный лесной пожар разгорелся в Балейском районе Забайкальского края. Он действует рядом с селом Алия.

Площадь пожара составила 10 га. На борьбу с огнем были направлены 17 сотрудников КГСАУ «Забайкаллесхоз» и три человека из лесной охраны. В общей сложности они задействовали пять единиц техники.

Как уточнили в правительстве региона, пожар был зафиксирован примерно в 25 км от населенного пункта. В селе Алия проживают около 170 человек.

Со 2 апреля 2021 года в Забайкальском крае действует особый противопожарный режим.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края