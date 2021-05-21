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Владельцу разбившегося забайкальского автобуса грозит длительный срок

Главная Происшествия
Чита
12:45 21 Мая 2021
дтп, автобус, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Сторона обвинения запросила восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима для забайкальского предпринимателя Ивана Стрельникова. В декабре 2019 года его рейсовый автобус упал с моста, что привело к гибели 19 человек.

Уголовное дело рассматривает Сретенский районный суд. На процессе прошли прения сторон. Двое потерпевших поддержали  государственного обвинителя.

«Защитник подсудимого – адвокат Тимофеев И. А. настаивал на невиновности Стрельникова И.В. и просил его оправдать… Подсудимый Стрельников И. В. был солидарен с адвокатом, также просил вынести оправдательный приговор,  вину в совершении преступления не признал», - отмечается также в сообщении суда.

Пассажирский автобус упал с моста на лед реки Куэнга 1 декабря 2019 года с высоты около 10 м. В момент аварии в нем находилось 43 человека. Автобус KIA Granbird выполнял рейс по маршруту Чита – Сретенск.

Водитель - Сергей Кубасов – погиб в этой аварии. Ивану Стрельникову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

Фото: официальный портал Забайкальского края

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