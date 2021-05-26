Забайкальский главврач взял «десятину»

В Забайкальском крае предъявлено обвинение бывшему главному врачу ГУЗ «Могочинская ЦРБ». О ходе расследования уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Эпизод уголовного дела относится к 2018-2019 годам. По данным следствия, главврач получил взятку от директора коммерческой фирмы за оказание помощи в заключении контракта на поставку в больницу медицинского оборудования кинезитерапии (вариант лечебной физкультуры). Победа фирмы в аукционе была достигнута после того, как руководитель районной больницы дал указание согласовать с ее директором техническое задание на поставку.

«В 2019 году в госконтракт на поставку оборудования для кинезитерапии на сумму 1,9 млн был заключен, после чего по достигнутой договоренности руководитель фирмы передала главврачу взятку в сумме 190 тыс. руб.», - указали в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что уголовное дело в взяткодателя уже направлено для рассмотрения в суд.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года в Забайкальском крае арестовали главного врача читинского ГУЗ «Краевая клиническая больница» Виктора Шальнева. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия). Кроме того, за взятку в Чите был задержан главврач одного из роддомов.

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