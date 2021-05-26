26 мая
Чита
73.4
 
€ 89.95
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Забайкальский главврач взял «десятину»

Главная Происшествия
Чита
11:25 26 Мая 2021
взятка, врач, поставки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Забайкальском крае предъявлено обвинение бывшему главному врачу ГУЗ «Могочинская ЦРБ». О ходе расследования уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Эпизод уголовного дела относится к 2018-2019 годам. По данным следствия, главврач получил взятку от директора коммерческой фирмы за оказание помощи в заключении контракта на поставку в больницу медицинского оборудования кинезитерапии (вариант лечебной физкультуры). Победа фирмы в аукционе была достигнута после того, как руководитель районной больницы дал указание согласовать с ее директором техническое задание на поставку.

«В 2019 году в госконтракт на поставку оборудования для кинезитерапии на сумму 1,9 млн был заключен, после чего по достигнутой договоренности руководитель фирмы передала главврачу взятку в сумме 190 тыс. руб.», - указали в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что уголовное дело в взяткодателя уже направлено для рассмотрения в суд.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года в Забайкальском крае арестовали главного врача читинского ГУЗ «Краевая клиническая больница» Виктора Шальнева. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия). Кроме того, за взятку в Чите был задержан главврач одного из роддомов.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Владельцу разбившегося забайкальского автобуса грозит длительный срок

Владельцу разбившегося забайкальского автобуса грозит длительный срок

21 Мая 2021 г.
В аварии 1 декабря 2019 года погибло 19 человек
Новости Читы: Площадь лесного пожара у забайкальского села Алия составила 10 гектар

Площадь лесного пожара у забайкальского села Алия составила 10 гектар

17 Мая 2021 г.
Его тушением занимаются сотрудники «Забайкаллесхоза»
Новости Читы: В Чите пытаются выяснить причину массового заболевания в школе

В Чите пытаются выяснить причину массового заболевания в школе

19 Апреля 2021 г.
Пострадали около 20 учеников трех классов
Новости Читы: Несколько домов подтоплены в забайкальском поселке Могзон

Несколько домов подтоплены в забайкальском поселке Могзон

16 Апреля 2021 г.
В населенном пункте открыли три пункта временного размещения
Новости Читы: На месте пожара в забайкальском поселке нашли тела трех человек

На месте пожара в забайкальском поселке нашли тела трех человек

13 Апреля 2021 г.
Прокуратура проводит доследственную проверку
Новости Читы: Лифт упал со второго этажа в читинской больнице

Лифт упал со второго этажа в читинской больнице

10 Апреля 2021 г.
Причиной происшествия мог стать перегруз
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Бездомные собаки устроились в школе забайкальского поселка

Бездомные собаки устроились в школе забайкальского поселка

25 Мая 2021 г.
Проводится доследственная проверка
Новости Читы: На одной из улиц Читы опробуют «плавающие» люки

На одной из улиц Читы опробуют «плавающие» люки

25 Мая 2021 г.
Они опираются на конструкцию дороги
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru