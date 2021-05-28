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Главу забайкальского поселения подозревают в незаконной рубке леса

Главная Происшествия
Чита
09:26 28 Мая 2021
лес, глава, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава одного из поселений в Забайкальском крае подозревается в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщили в управлении МВД России по региону.

Поселение расположено в Алек-Заводском районе Забайкалья. По предварительным данным следствия, его глава причастен к незаконной рубке примерно 5 тыс. деревьев в 2017-2018 годы.

«Подозреваемый, чтобы придать законность своим действиям, используя доверенности от жителей села, заключил с лесничеством договоры на заготовку дров, общим объемом 200 куб. м. Учитывая должность злоумышленника, представители лесничества не проверяли фактический объем вырубленного леса», - отметили в краевом главке полиции.

Согласно проведенным подсчетам, было вырублено 1,6 тыс. куб. м древесины. Ущерб оценен в 4,5 млн руб.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю

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