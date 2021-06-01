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Забайкальской ОПГ «Кузинские» не помогла апелляция

Главная Происшествия
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10:48 1 Июня 2021
приговор, группа, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
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Вступил в законную силу приговор, вынесенный в Забайкалье лидеру и членам организованной преступной группы «Кузинские». Краевой суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых.

Приговор по уголовному делу в отношении одного из лидеров «Кузинских» Ильи Толстикова, а также Александра Викулова, Салавата Гизатулина и Павла Рогова, ранее вынес Центральный райсуд Читы. Они были признаны виновными по п. «н» ст. 102 УК РСФСР, п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах). Срок лишения свободы в исправительной колонии строгого режима составил от 11 до 14 лет.

«Суд установил, что в период с 1995 по 1999 годы в г. Чите и г. Москве члены организованной преступной группы с применением огнестрельного оружия совершили убийства шести человек, связанных с конкурирующими преступными группами и криминальным миром», - пояснили в прокуратуре Забайкальского края.

Сторона защиты обжаловала приговор и просила оправдать подсудимых. Но краевой суд оставил приговор райсуда без изменений.

Фото: pixabay.com

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