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В реках Забайкалья поднимается уровень воды

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Чита
08:56 2 Июня 2021
вода, река, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сретенском районе Забайкальского края пришлось перекрыть движение на двух участках автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. Причиной стало их подтопление.

На территории района разлилась река Курлыча. По словам и. о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Кривощекова, в селе Усть-Наринзор существует опасность подмыва моста.

«Всего, по данным на утро 2 июня, сложная обстановка из-за подтопления сложилась на региональных дорогах в Александрово-Заводском, Газимуро-Заводском, Шелопугинском и Чернышевском районах», - отметил официальный сайт Забайкальского края.

По данным главного управления МЧС по региону, вчера на 27 см поднялся уровень воды в реке Алеур. В результате возникла угроза подтопления приусадебных участков в селе Бушулей Чернышевского района.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

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