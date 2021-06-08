«Золотой» состав преступления: в Забайкалье рассмотрят дело о контрабанде драгметалла

Забайкальский районный суд Забайкальского края рассмотрит уголовное дело о попытке нелегального вывоза из России золотых слитков. Обвиняемыми по делу проходят машинист ОАО «Российские железные дороги» и его помощник.

По данным прокуратуры Забайкальского края, они пытались вывезти 36,8 кг драгоценного металла стоимостью более 151 млн руб. Обвиняемые, как рассказали в надзорном ведомстве, спрятали 102 кустарно изготовленных золотых слитка в технических полостях локомотива состава, который направлялся в Китай через железнодорожную станцию в Забайкальске.

«В связи со срабатыванием системы радиационного контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен», - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось по ч. 5 ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов) и ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров) УК РФ. Обвинительное заключение по нему утвердил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

В розыск объявлен еще один предполагаемый участник этого преступления – также житель Забайкальского края.

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