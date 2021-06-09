Паводок обрушил мост у забайкальского села

У забайкальского села Толбага из-за подмыва обрушился мост. В этом населенном пункте проживает менее 500 человек.

«Пока проезд не восстановлен, дорожники решают вопрос с обустройством объезда и установкой водопропускной трубы», - рассказал официальному порталу Забайкальского края и. о. главы регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергей Кривощеков.

Толбага находится в Петровск-Забайкальском районе в месте слияния рек Толбага и Хилок. Как писали Sibnovosti.ru, в регионе в связи с обильными дождями сложная гидрологическая ситуация.

В том же районе, по данным правительства Забайкалья, из-за выхода воды на проезжую часть также затруднен проезд к селу Катаево и движение на участке дороги Малета – Пески. По данным краевого главного управления МЧС, на реке Хилок у села Малый Куналей в Петровск-Забайкальском районе и на малых реках Красночикойского района уровни воды повысились за последние сутки на 106-219 см и приблизились к отметке выхода воды на пойму. Прогноз говорит о том, что в ближайшие день-два уровень воды будет расти.

Ранее сообщалось, что компенсация жителям Забайкалья уже пострадавшим от паводка, превысит 8 млн руб.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края