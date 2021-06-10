Последствия взрыва на угольном разрезе в Забайкалье изучает следственное управление

При проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Забайкальском крае пострадали четверо рабочих. Следственное управление СКР по региону приступило к проверке обстоятельств происшедшего.

«По предварительным данным, в результате хлопка, произошедшего в ходе буровзрывных работ, пострадали несколько работников разреза. Несколько человек госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

Угольный разрез находится на границе с Республикой Бурятия. Как уточнили в правительстве Забайкалья, пострадали четыре человека. Они размещены в ближайшей Мухоршибирской центральной районной больнице (Бурятия).

Власти края готовы при необходимости задействовать санитарную авиацию для того, чтобы доставить пострадавших в Читу.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края