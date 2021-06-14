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Отделение полиции в Забайкалье забросали камнями

Главная Происшествия
Чита
13:18 14 Июня 2021
полиция, нападение, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа местных жителей в городе Чернышевске забросала камнями отделение полиции. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Инцидент произошел поздно вечером 10 июня. Сотрудники Росгвардии и полицейские доставили в отделение двух молодых людей, которые дебоширили в помещении одного из городских магазинов. При этом знакомые этих молодых людей, находившиеся с ними в одной компании, оказывали неповиновение сотрудникам полиции и оскорбляли их.

«Затем несколько молодых людей – около 20 человек - пришли к отделу полиции и бросили несколько камней в здание, повредив одно окно», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении.

По данным ведомства, уже установлены и допрошены в качестве подозреваемых несколько участников конфликта.

Как писали Sibnovosti.ru, в Республике Тува возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На сотрудника ДПС напали во время патрулирования в Кызыле.

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