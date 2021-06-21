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В забайкальской реке Шилке прогнозируют резкий подъем уровня воды

Главная Происшествия
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11:46 21 Июня 2021
паводок, подтопление, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайшие сутки на реке Шилке у села Усть-Онон ожидается резкий подъем уровня воды. Об угрозе предупредили в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

Уровень воды может превысить опасную отметку. Под угрозу подтопления попадают сразу пять населенных пунктов.

Тем временем, без электроэнергии остаются целый ряд сел в ряде районов Забайкалья - Газимуро-Заводском, Балейском и Шелопугинском.

«Работы по возобновлению подачи электроэнергии начнутся после восстановления проезда к селам и снижения уровня воды в реках. Трансформаторная подстанция в Шелопугино будет включена после откачки воды», - процитировал официальный портал Забайкальского края министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Илью Золотухина.

Как сообщили в правительстве региона, в настоящее время в 23 населенных пунктах подтоплено почти 300 жилых домов и 10 участков автодорог общей протяженностью 6,1 км, разрушено девять деревянных мостов.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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