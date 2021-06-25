Бывшего забайкальского замминистра отправят в колонию на 12 лет

Бывший первый заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олег Кузнецов приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Рассмотрение уголовного дела завершилось в Забайкальском краевом суде. Его эпизоды относятся к 2016-2019 годам, когда Олег Кузнецов работал сити-менеджером Читы. По данным следственного управления СКР по региону, он получал взятки от бизнесмена за оказание ему покровительства.

Согласно сообщению ведомства, предприниматель благоустроил придомовую территорию частного дома гражданской супруги обвиняемого, восстановил сгоревший дом сожительницы сити-менеджера, а также приобрел мебель и другие предметы. Общая сумма этих работ и покупок составила 10 млн руб.

Как отметили в следственном управлении, Олег Кузнецов не признал вину. В свою очередь, предприниматель, который сообщил правоохранительным органам о взятке, был освобожден от уголовной ответственности.

Как писали Sibnovosti.ru, Олег Кузнецов ушел в отставку с поста главы администрации столицы Забайкалья в мае 2019 года. Затем он был назначен первым заместителем министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. В феврале 2020 года чиновника задержали.

Фото: сайт мэрии Читы