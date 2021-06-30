Кибермошенники из Читы действовали по всей России

Центральный райсуд Читы рассмотрит уголовное дело двух местных жителей. Они обвиняются в кибермошенничестве, от которого пострадали жители сразу нескольких регионов.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района. Обвинение фигурантам дела было предъявлено сразу по нескольким статья УК РФ. В их числе п. «в» ч. 3 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации), ч. 3 ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

По данным прокуратуры Забайкальского края, осенью 2018 года обвиняемые скрытно управляли от имени владельцев мобильных устройств онлайн-сервисом самообслуживания. Они отправляли команды на перевод денежных средств на принадлежащие им счета. Как уточнили в надзорном ведомстве, в уголовном деле указаны 47 потерпевших из Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Казани и т. д.

Один из обвиняемых уже осужден за совершение имущественного преступления и отбывает в наказание.

Как писали Sibnovosti.ru, только в апреле этого года с банковских счетов жителей Томской области дистанционными способами было похищено более 36 млн руб.

Фото: pixabay.com