Убитая и раненый: результаты стрельбы в читинском дворе

Один человек погиб и еще один был ранен в результате стрельбы, которую открыли в Чите. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

Сообщение о том, что в одном из дворов на ул. Горького слышны выстрелы, поступило в правоохранительные органы сегодня рано утром. Сотрудники полиции обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти.

«Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями», - сообщили также в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, личность убитой уже установлена. Это местная жительница 1982 года рождения.