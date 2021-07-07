Читинца задержали по делу о стрельбе во дворе на улице Горького

В Чите задержан местный житель, который подозревается в том, что открыл стрельбу во дворе жилого дома. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован с ранением.

Задержание произошло в ночь на 7 июля в частном секторе поселка Каштак. По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, в операции приняли участие сотрудники полиции и Росгвардии.

«При обыске у мужчины изъято самодельное стреляющее устройство и несколько патронов к нему», - рассказали в следственном управлении.

Как писали Sibnovosti.ru, преступление произошло в ночь на 6 июля в одном из дворов на ул. Горького. Сотрудники полиции тогда обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с огнестрельными ранениями, а мужчину также с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

Фото: страница следственного управления СКР по Забайкальскому краю в соцсети «ВКонтакте»