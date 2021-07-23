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Житель Читы получил 17 лет за убийство ребенка

Главная Происшествия
Чита
11:33 23 Июля 2021
приговор, убийство, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите вынесен приговор по резонансному делу об убийстве девочки. Местный житель Василий Дунец был признан виновным и получил 17 лет колонии строгого режима.

Трагедия произошла 17 февраля 2021 года в одном из многоквартирных домов Железнодорожного районе столицы Забайкалья.

«Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликтной ситуации с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12-го калибра в закрытую входную дверь соседей. В результате полученного огнестрельного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире девятилетняя девочка скончалась на месте», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Забайкальского края.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Фото: сайт следственного управления СКР по Забайкальского края

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