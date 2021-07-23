Подмыв моста нарушил движение поездов через Забайкалье

На железнодорожном перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) остановлено движение поездов в обоих направлениях. Причиной стал подмыв моста.

«Ожидаются задержка пассажирского поезда №12 сообщением Самара – Владивосток», - предупредили в ЗабЖД.

К месту происшествия были направлены противоразмывные и восстановительные поезда. На ЗабЖД приступил к работе оперативный штаб по предотвращению и ликвидации ЧС, а ОАО РЖД принимает меры, чтобы как можно скорее вернуть поезда в график движения.

Как писали Sibnovosti.ru, Забайкальский край переживает сильный паводок. Его эпицентр находится в Шилкинском и Нерчинском районах.

Ранее, 14 июля, вагоны грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне Нанагры – Урюм в Забайкальском крае. Это привело к сбою в движении пригородных электричек и поездов дальнего следования.

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