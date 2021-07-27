Полностью восстановлено движение по Транссибу в Забайкалье

В Забайкальском крае полностью восстановлен железнодорожный мост через реку Ареда на перегоне Куэнга – Укурей. Ранее он был разрушен паводком, что привело к остановке движения поездов по Транссибу.

«Мы устанавливали предварительные сроки – 2,5 суток на восстановление одного пути и пять суток, чтобы полностью восстановить движение. В итоге задача была решена практически на 1,5 суток быстрее. Здесь был совершен трудовой подвиг», – заявил прибывший на место работ глава ОАО РЖД Олег Белозеров.

По данным официального портала Забайкальского края, на месте установлен временный мост, а в дальнейшем будет построен новый. Работы предполагается провести с учетом изменений в гидрологической обстановки и потоке реки.

В течение полутора суток, пока шло строительство моста, было перевезено более 5 тыс. пассажиров остановленных поездов.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края