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Для «красной» зоны забайкальской больницы поставили негодные халаты

Главная Происшествия
Чита
12:29 13 Августа 2021
больница, поставки, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае возбуждено два уголовных дела в отношении предпринимателя из Челябинска. Он подозревается в сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере и покушении на мошенничество.

По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, преступление имело место при выполнении заказа краевой больницы. Медицинское учреждение провело конкурс на закупку специальных одноразовых халатов для медиков, которые работают в «красной» зоне инфекционного отделения.

Уральский бизнесмен выиграл конкурс, предложив наименьшую цену.  

«Закупив обыкновенные халаты у другой фирмы и переклеив на них маркировку, соответствующую указанной в запросе котировок, он через транспортную компанию поставил их в краевую больницу. При поступлении изделий на склад организации несоответствие было установлено», - рассказали о дальнейшем развитии событий в краевом главке полиции.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник не успел получить доход на сумму свыше 3 млн руб. Его уже доставили в Читу, где суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю

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