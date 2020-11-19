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Главой забайкальского минстроя назначен Денис Удод

Главная Политика
Чита
14:07 19 Ноября 2020
министр, строительство, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края стал Денис Удод.

По данным официального портала Забайкалья, ранее Денис Удод не имел отношения к региону. Уроженец Хабаровска в 2009-2012 годы занимал должность начальника главного контрольного управления губернатора Хабаровского края, далее - начальника главного контрольного управления регионального правительства. В 2013 году Денис Удод исполнял обязанности министра строительства края, в 2015-м работал гендиректором ОАО «Хабаровские энергетические системы». В октябре того же года был назначен на должность главы Хабаровского района Хабаровского края.

Ранее пост главы забайкальского минстроя около года занимал Алексей Гончаров. В октябре чиновник объявил о том, что уходит в отставку. В последнее время и. о. министра являлся его заместитель Сергей Кривощеков-Баженов.  

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

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