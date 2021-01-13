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В забайкальском правительстве новый вице-премьер

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Чита
15:09 13 Января 2021
вице-премьер, назначение, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Илья Акишин назначен и. о. вице-премьера – министра планирования и развития Забайкальского края. Его представили правительству региона.

Уроженец Архангельской области Илья Акишин с 2008 года руководил проектами в области стратегического развития ряда регионов России в международных и российских консультационных организациях. В частности, по словам руководителя по взаимодействию с органами власти топливной компании «Росатома» ТВЭЛ Лейлы Джавадовой, он успешно провел стратегический маркетинговый анализ возможностей развития промышленных парков на базе атомных предприятий в Ангарске (Иркутская область) и Новосибирске. В 2019-2020 годы он осуществлял экспертно-аналитическую поддержку губернатора Забайкалья по вопросам стратегического развития региона.

«Первоочередными задачами его работы станут расширение представительства края в нацпроектах и федеральных программах, координация разработки планов и программ развития региона, увеличение объема частных и бюджетных инвестиций в край», - привел официальный портал Забайкалья слова первого вице-премьера правительства края Андрея Кефера.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2020 года сменился министр строительства Забайкальского края. На этот пост был назначен Денис Удод, ранее работавший в Хабаровском крае.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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