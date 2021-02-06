В Забайкалье сменили министра здравоохранения

В Забайкальском крае новый министр здравоохранения. Этот пост заняла Оксана Немакина.

О кадровом решении сообщили в правительстве Забайкалья. По его данным, с 2015 года Оксана Немакина работала главным врачом в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.

На посту министра здравоохранения она сменила Анну Шангину. В сообщении указывается, что заявление об увольнении она подала по собственному желанию. На посту министра Анна Шангина проработала менее года – с апреля 2020-го.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее депутаты законодательного собрания Забайкальского края потребовали от минздрава восстановить круглосуточный стационар в Харагунской участковой больнице. Больницу министерство перевело во врачебную амбулаторию, сославшись на необходимость эффективно расходовать бюджетные средства.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края