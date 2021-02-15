Сергей Гордеев назначен вице-премьером забайкальского правительства

В правительстве Забайкальского края появился вице-премьер по инфраструктуре. На этот пост назначен Сергей Гордеев.

Нового вице-премьера губернатор Забайкалья Александр Осипов представил на планерном совещании с органами исполнительной власти. Оно состоялось сегодня.

​«Заместитель председателя правительства будет заниматься вопросами министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи, министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, Государственной инспекции», - говорится в сообщении официального портала края.

Ранее Сергей Гордеев не имел отношения к Забайкалью. Уроженец Краснодарского края в 2014-2020 годы занимал должность министра ЖКХ Амурской области. Затем он был назначен первым заместителем министра ЖКХ Сахалинской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале февраля в Забайкальском крае сменился министр здравоохранения. Этот пост заняла Оксана Немакина. Ранее, в январе, Илью Акишина назначили и. о. вице-премьера – министра планирования и развития. В ноябре 2020-год новым министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона стал Денис Удод.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края