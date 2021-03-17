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В забайкальском заксобрании не поняли смысла создания новой структуры в правительстве

Главная Политика
Чита
11:16 17 Марта 2021
законодательное собрание, правительство, охрана
Автор: Sibnovosti.ru
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Комитет по государственной политике законодательного собрания Забайкальского края снял с рассмотрения законопроект о создании в правительстве региона новой структуры по сохранению объектов культурного наследия. Депутаты усомнились в целесообразности такой реорганизации.

Законопроект был разработан по поручению губернатора края Александра Осипова. Предполагается, в частности, что государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края со штатом в пять человек в виде отдела войдет в новую структуру.

Как писали Sibnovosti.ru, цель законопроекта – формирование эффективной системы управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. Заместитель руководителя администрации губернатора Олег Рычков, представивший документ комитету, указал на то, что его принятие приведет к сокращению бюджетных расходов.

Но, по данным сайта заксобрания, депутаты не получили ответа на вопрос о целесообразности реорганизации. Их поддержала глава забайкальской контрольно-счетной палаты Светлана Доробалюк.

«Хотя вы и пишите, что дополнительных расходов не потребуется. Простите, это бред о какой-то экономии, о какой-то оптимизации. Все должно быть подтверждено. Это все-таки государственные деньги», - привел ее слова сайт краевого парламента.

Как уточнили в заксобрании, вопрос снят с рассмотрения до «выявления четкой позиции разработчиков законопроекта».

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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