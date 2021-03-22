Нового спикера забайкальского заксобрания выберут 21 апреля

Выборы нового спикера законодательного собрания Забайкальского края назначены на 21 апреля. В этот день состоится очередная сессия парламента региона.

Даты выборов назвал и. о. спикера Дмитрий Тюрюханов. По его данным, 24 марта заксобрание примет постановление об освобождении Игоря Лиханова от депутатских полномочий и о его освобождении от занимаемой должности в связи со смертью.

Как писали Sibnovosti.ru, Игорь Лиханов скончался в феврале этого года в возрасте 67 лет после тяжелой продолжительной болезни.

«В течение 30 дней депутатские фракции, группы депутатов, самовыдвиженцы будут выдвигать кандидатуры» - рассказал сайту заксобрания Дмитрий Тюрюханов.

По данным сайта заксобрания, во фракции «Единой России» насчитывается 19 депутатов. У КПРФ 14 мест, у ЛДПР – 10, у «Справедливой России» - три.

В начале этого месяца новым спикером госсобрания – эл курултая Республики Алтай стал Артур Кохоев. Выборы прошли после смерти его предшественника на этом посту Владимира Тюлентина.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края