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Кандидатам в забайкальские губернаторы ужесточают фильтр

Главная Политика
Чита
10:51 14 Апреля 2021
выборы, губернатор, закон
Автор: Sibnovosti.ru
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Комитет по государственной политике и местному самоуправлению законодательного собрания Забайкальского края рекомендовал принять поправки в местный закон о выборах на пост губернатора. Одна из них ужесточает фильтр для кандидатов.

С инициативой принять такие поправки выступила избирательная комиссия региона. Коррективы закона «О выборах губернатора Забайкальского края» представила комитету председатель избиркома Светлана Судакова.

Согласно одной из поправок, отказать в регистрации кандидату можно будет в том случае, если недостоверными или недействительными признают 5% собранных им в свою поддержку подписей депутатов муниципалитетов или избранных глав. Действующая пока норма устанавливает этот порог в 10%.  

В другой поправке говорится о проведении выборов в течение трех дней вместо одного.

По данным сайта заксобрания, поправки поддержали три члена комитета по госполитике и местному самоуправлению из пяти. Они рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Сессия заксобрания рассмотрит его 5 мая.

Губернатор Забайкалья избирается раз в пять лет. В последний раз они проводились в 2019 году.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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