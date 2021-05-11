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Забайкальские единороссы предложили кандидатуру Юрия Кона в спикеры заксобрания

Главная Политика
Чита
09:44 11 Мая 2021
председатель, законодательное собрание, кандидаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра состоится сессия законодательного собрания Забайкальского края. В ее повестку внесен вопрос о выборах спикера регионального парламента.

По данным пресс-службы заксобрания, к настоящему времени своего кандидата выдвинула только фракция «Единой России». Она предложила избрать председателем главу комитета по экономической политике и предпринимательству Юрия Кона.

Согласно сайту заксобрания, в составе краевого парламента работают четыре фракции. У единороссов 19 мест, у КПРФ – 14, у ЛДПР – 10, у «Справедливой России» - три. Кандидат на пост спикера должен собрать голоса более половины действующих депутатов.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее занимавший пост председателя заксобрания Игорь Лиханов скончался в феврале этого года в возрасте 67 лет после тяжелой продолжительной болезни. И. о. спикера является представитель ЛДПР Дмитрий Тюрюханов.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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