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Забайкальское заксобрание не утвердило вице-премьера краевого правительства

Главная Политика
Чита
13:12 12 Мая 2021
законодательное собрание, вице-премьер, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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У забайкальского губернатора и депутатского корпуса законодательного собрания региона сохраняются разногласия в сфере кадровой политики. Это следует из хода сегодняшней сессии краевого парламента.

Депутаты не поддержали назначение Ильи Акишина на пост вице-премьера - министра планирования и развития Забайкальского края. Его кандидатуру представил глава региона Александр Осипов. Как писали Sibnovosti.ru, с января 2021 года Илья Акишин работает в этой должности в статусе и. о.   

По данным пресс-службы заксобрания, за утверждение Ильи Акишина в должности проголосовали 22 депутата, против - 25. В частности, депутат Николай Мерзликин указал на слабую проработку новых региональных инвестпроектов и предложил рассмотреть вопрос о согласовании Ильи Акишина по итогам выполнения инвестпрограммы.

В феврале этого года забайкальское заксобрание согласовало в должности первого вице-премьера Андрея Кефера. Но тогда же депутаты не поддержали кандидатуры Инны Щегловой и Татьяны Цымпиловой на посты заместителей председателя краевого правительства.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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