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Юрий Кон стал новым председателем забайкальского заксобрания

Главная Политика
Чита
09:25 13 Мая 2021
законодательное собрание, председатель, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым спикером законодательного собрания Забайкальского края избран Юрий Кон. Его кандидатуру предложила фракция «Единой России».

Голосование по выборам председателя прошло на вчерашней сессии регионального парламента. Единственным соперником Юрия Кона был депутат от КПРФ Вячеслав Чащин, сам выдвинувший свою кандидатуру. За Юрия Кона, который впервые был избран тогда еще в читинскую областную думу в 2000 году, было подано 38 голосов, за его оппонента – семь. По данным сайта заксобрания, в 10 розданных для голосования бюллетенях депутаты не сделали никаких отметок.

«Надеюсь, они (голосовавшие против или не голосовавшие вовсе депутаты – Sibnovosti.ru) мне скажут о моих недостатках, и я их исправлю», - сказал после оглашения итогов выборов новый спикер.

Как писали Sibnovosti.ru, выборы стали необходимы после смерти в феврале этого года председателя заксобрания Игоря Лиханова.

Забайкальское заксобрание рассмотрело на сессии и еще ряд кадровых вопросов. Депутаты не утвердили Илью Акишина на пост вице-премьера - министра планирования и развития. Но согласовали назначение на посты вице-премьеров Инны Щегловой и Татьяны Цымпиловой.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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