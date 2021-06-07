Губернатор и заксобрание Забайкалья спорят о сроках подготовки регионального бюджета

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и законодательное собрание региона продолжили дискуссию о том, в какие сроки исполнительная власть должна представлять региональному парламенту проект бюджета на будущий год. Глава субъекта федерации не подписал принятый депутатами закон «О бюджетном процессе в Забайкальском крае», который требует внесения соответствующего документа в заксобрание не позднее 15 октября.

«Прошу вернуться к рассмотрению закона края, установив сроки его внесения не позднее 25 октября», - процитировал сайт заксобрания письмо Александра Осипова.

Парламентский комитет по бюджетной и налоговой политике обсудит сложившуюся ситуацию на заседании 17 июня. По словам нового спикера заксобрания Кон Ен Хва, краевому минфину предстоит доказать свою правоту, а депутатам – найти компромисс.

Закон об изменении сроков бюджетного процесса заксобрание приняло 12 мая этого года. В его подготовке приняли участие депутаты всех четырех фракций. Как отметили в краевом парламенте, к корректировке сроков их подвигла ситуация, сложившаяся осенью 2020 года. Как писали Sibnovosti.ru, тогда на рассмотрение бюджета Забайкалья на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов было отведено всего три недели.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края